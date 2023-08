LIVE Italia-Giappone 28-21 | Test Match rugby in DIRETTA | Riley marca la terza meta nipponica

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73? Due cambi per l’: dentro Pettinelli e Page-Belo, fuori Ruzza e Varney. 72? Non trasforma laMatsuda, l’rimane avanti di sette punti. 71?: altra azione manovrata degli asiatici che pareggiano il numero di mete dell’. Nakamura trova il varco giusto perche schiaccia il pallone a terra.28-21! 69? Purtroppo il calcio di Garbisi termina oltre la linea del pallone morto: si riparte con una mischia in favore del. 68? Problemi per Zuliani, mentre rientra in campo Luca Bigi per Nicotera. 68? Fuori Osada, dentro Nakamura per il. 67? Gran recupero di ...