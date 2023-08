LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Sofia Raffaeli si tinge d’argento | Varfolomeev regina

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:07 La nostrafinisce qui, OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:06 Questa splendida sfida si ripeterà con ogni probabilità alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Da segnalare anche lo splendido tredicesimo posto di Milena Baldassarri. 20:05 Questo è stato il Mondiale di Darja, cinque ori in cinque gare,non è riuscita a difendere i titoli dello scorso anno, ma oggi le sensazioni sono state ottime: Darjanon ha sbagliato nulla facendo la gara della vita,è incappata in un errore grossolano, a parità di errori al momento il Vulcano di Chiaravalle è forse ancora ...

LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sofia Raffaeli a caccia di una medaglia nel concorso generale

18:21 SOFIA RAFFAELI VOLA AL COMANDOOOOO! ROBOANTE 35.500 AL CERCHIO (D:18.5, A:8.6, E:8.4)! 18:19 Nel frattempo Viktoriia Onopriienko si ferma a 29.850 al nastro ... Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023, quella dedicata all ...