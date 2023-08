LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Sofia Raffaeli al comando dopo la prima rotazione | si sogna!

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:24 In attesa della risposta di Ikromova, è pronta alle clavette Stiliana Nikolova. 18:23 La secondasi apre con Tahkmina Ikromova alla palla. 18:22 Questa la top3la: 1.(35.500) 2.Darja Varfolomeev (34.250) 3.Daria Atamanov (34.150) 18:21VOLA ALOOOO! ROBOANTE 35.500 AL CERCHIO (D:18.5, A:8.6, E:8.4)! 18:19 Nel frattempo Viktoriia Onopriienko si ferma a 29.850 al nastro. 18:18 IL VULCANO DI CHIARAVALLE E’ PRONTO A VENDERE CARA LA PELLE! Esercizio pazzesco di, la classe di questa ginnasta è innata, attendiamo il punteggio della giuria, ma la ...

LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sofia Raffaeli a caccia di una medaglia nel concorso generale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023, quella dedicata all ..."Mi sento di dedicare la qualifica olimpica alla ginnastica ritmica allo sport bello e a quello che queste ragazze sanno esprimere in pedana con tutta la bellezza di persone che si dedicano al lavoro" ...