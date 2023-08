LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Milena Baldassarri terza dopo tre rotazioni | sale l’attesa per Raffaeli!

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:41 La quarta rotazione prende il via con il nastro di Fanny Pigniczki. 16:40è risalita inposizione, adesso manca solo il nastro! 16:39 Alba Bautista vola al comando con 31.650 alle clavette e totale di 97.200! 16:37 Sprofonda in classifica Margarita Kolosov con 29.650 alla palla e 94.200 di totale che al momento le vale la quarta piazza. 16:35 Chiude larotazione Alba Bautista alle clavette, l’iberica ha la possibilità di passare al comando. 16:33 30.450 al cerchio per Helene Karbanov, che scivola in ultima posizione con 89.650. 16:32 ATTENZIONE! Margarita Kolosov perde la palla fuori pedana ed è costretta a prendere quella di riserva! 16:30 29.900 per Annaliese Dragan al nastro e 93.400 nell’alla-around, che ...