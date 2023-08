LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Milena Baldassarri quarta dopo due rotazioni | attesa per Raffaeli!

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:16 Prova a risalire la china invece Zilu Wang al cerchio. 16:14 30.100 alle clavette per Pigniczki, l’ungherese rischia di perdere numerose posizioni. 16:12 Brutto nodo che ha di fatto interrotto l’esercizio per qualche secondo, iniziano a fioccare gli errori. 16:11 Indel punteggio dell’ungherese scende in pedana al nastro Barbara Domingos. 16:10 ADDIO PODIO! Pigniczki, che si era comportata alla grande fino a questo momento, paga due perdite e dice addio alle posizioni che contano. 16:09 Si riparte immediatamente con Fanni Pigniczki alle clavette. 16:08 Si è conclusa la seconda rotazione,ha recuperato una posizione e adesso è! 16:07 Miglior punteggio di giornata alla palla per Alba Baustisa (33.050), ...

LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sofia Raffaeli a caccia di una medaglia nel concorso generale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023, quella dedicata all ..."Mi sento di dedicare la qualifica olimpica alla ginnastica ritmica allo sport bello e a quello che queste ragazze sanno esprimere in pedana con tutta la bellezza di persone che si dedicano al lavoro" ...