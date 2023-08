LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2023 in DIRETTA | è lotta per l’oro tra Raffaeli e Varfolomeev!

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:34 Boryana Kaleyn alla palla per difendere un posto tra le prime 5. 19:32 Takhmina Ikromova si piazza al comando provvisorio con 130.400. 19:30 In attesa del punteggio di Ikromova, tocca a Stiliana Nikolova al cerchio. 19:29 La terza rotazione comincia con Takhmina Ikromova al nastro. 19:28e Atamanov si esibiranno al nastro, Varfolomeev alla palla. 19:27 Si decide tutto all’ultimo attrezzo, è unaa tre per: 1.Sofia(102.650), 2.Darja Varfolomeev (101.800) 3.Daria Atamanov (101.150). 19:26 32.700 per Sofiaalle clavette, il Vulcano di Chiaravalle perde oltre un punto sul singolo esercizio, ma al momento resta al comando con 102.650. 19:25 32.350 per Onopriienko alla palla, che con ...