LIVE F1 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | tutto pronto per la FP3 | la pista è bagnata

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.13 Prima di entrare nel vivo della FP3, facciamo un po’ di storia del GP d’. Max Verstappen è l’unico pilota in attività ad aver vinto il GP d’, ovviamente sia nel 2021 che nel 2022. Il venticinquenne del Limburgo sta quindi tentando di raggiungere Jim Clark, capace di imporsi in 4 occasioni, di cui peraltro tre consecutive. Lo scozzese ha primeggiato nel 1963, 1964, 1965 e 1967, sempre con la Lotus. 11.10 Max Verstappen è a caccia della nona vittoria consecutiva in questa stagione. Nel caso vi riuscisse pareggerebbe il record di Seb Vettel del 2013 (sempre in Red Bull). Tra una settimana a Monza potrebbe arrivare il decimo successo, nuovo record storico della F1. 11.07 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F11 RED BULL RACING HONDA RBPT 503 2 ...