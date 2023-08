LIVE F1 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | Norris e Piastri precedono le Red Bull | Ferrari lontane

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.22 SEMAFORO VERDE! SI RIPARTE PER GLI ULTIMI MINUTI! 12.21 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3 1 LandoMcLaren1:23.677 3 2 OscarMcLaren+0.097 3 3 Sergio PEREZ RedRacing+0.678 2 4 Fernando ALONSO Aston Martin+1.109 2 5 George RUSSELL Mercedes+1.485 4 6 Max VERSTAPPEN RedRacing+1.520 3 7 Alexander ALBON Williams+1.668 2 8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.776 39 Carlos SAINZ+2.260 3 10 Lance STROLL Aston Martin+2.359 2 11 Logan SARGEANT Williams+2.362 2 12 Lewis HAMILTON Mercedes+3.384 313 Charles LECLERC+3.561 3 14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+4.232 3 15 Liam LAWSON AlphaTauri+4.592 4 16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+4.654 4 17GuanyuZHOUAlfa Romeo+4.805 3 18 Pierre GASLY Alpine+4.881 ...

Ferrari deve reagire Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca della terza sessione di prove libere del Gran Premio d', 13esimo atto ...Formula Uno, dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming Le qualifiche del Gp dell'... grazie all'applicazione Sky Go e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. 10:56 GP, Prove libere 3:Timing Fan di Autosprint, inscatta il terzo turno di prove libere, ultima ora di collaudi prima di dare la caccia alla pole.

LIVE F1 Olanda: si corrono le libere 3, c'è la pioggia. Magnussen sbatte La Gazzetta dello Sport

In Olanda si riparte da Norris che insidia Verstappen a casa sua e dalle Ferrari in ombra. Segui qui il terzo turno di prove libere ...Le vacanze per i piloti sono finite ed è arrivato il momento di tornare in pista. Nel weekend riparte il campionato di F1 con il tredicesimo appuntamento della stagione… Leggi ...