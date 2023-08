LIVE F1 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | Leclerc a muro in curva 9! Altra bandiera rossa

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24 Perez non spinge subito, ma fa un giro di preparazione per poi affondare il colpo. 16.23 Ferrari che escono da due minuti e mezzo dal termine, fuori anche le McLaren, Verstappen invece ha anticipato i tempi. 16.22 Nessuno esce all’esposizione dellaverde, ma si aspetta qualche secondo in più. 16.21 ANCORAVERDE! 4 minuti e 5 secondi alla conclusione: tutti avranno un giro di lancio e uno/due giro veloce da spendere. 16.20 Rimangono otto piloti quindi a giocarsi le prime quattro file in questo Gran Premio d’. 16.19 Esce mestamente dal tracciato Charles: alle 16.21 si ripartirà per la seconda volta. 16.17 Quando era a tre quarti di, ha perso il posterioree si è ...