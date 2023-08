LIVE F1 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | le due Ferrari rischiano l’eliminazione nel Q2

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40 LECLERC! Si mette in terza posizione a due decimi da Piastri. 15.39 Piastri fa il miglior tempo per sette millesimi su Albon. Leclerc si sta migliorando: fucsia al primo settore. 15.38 ALBON! 1:19.399: straordinario il pilota Williams. Russell secondo a due decimi. 15.37 Leclerc ora è ottavo, mentre Sainz quindicesimo: entrambe lesono a rischio eliminazione. 15.36 Verstappen ancora fantastico! 1:19.652, Perez è lontano nove decimi. 15.35 Sainz abbassa il suo tempo, ma rimane in quindicesima posizione. 15.34 Leclerc si migliora e si mette in sesta posizione a oltre un secondo da Verstappen. 15.33 Norris fa segnare il miglior crono! 1:20.629. Il britannico è battuto da Verstappen: 1:20.282. 15.32 Sainz ha ancora l’ultimo tempo e rimane tra gli esclusi. 15.31 Leclerc si migliora e ...