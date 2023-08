LIVE F1 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | iniziano le qualifiche bagnate a Zandvoort!

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Condizioni della pista in questo momento da intermedie, il cielo intanto si sta rischiarando ed è uscito un tiepido sole. 15.01 Subito le due Mercedes entrano in pista: Russell e Hamilton vogliono fare il giro evitando il traffico. 15.00 BANDIERA VERDE!lea Zandvoort 14.56 Leclerc ha sostituito il cambio e l’intera power-unit dopo la terza sessione di prove libere. 14.53 Da pochi minuti ha ricominciato a piovere sulla pista di Zandvoort: una complicazione ulteriore per i pilotu. 14.50 Questa invece la classifica costruttori: 1 RED BULL RACING HONDA RBPT 503 2 MERCEDES 247 3 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1964 FERRARI 191 5 MCLAREN MERCEDES 103 6 ALPINE RENAULT 57 7 WILLIAMS MERCEDES 11 8 HAAS FERRARI 11 9 ALFA ROMEO FERRARI 9 10 ALPHATAURI HONDA RBPT ...