LIVE F1 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | griglia di partenza | è sempre Verstappen Leclerc va a sbattere

16.30 La nostradelle qualifiche del Gran Premio d'finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti. 16.29 28a pole position della carriera per Max, la terza a Zandvoort in tre anni: un autentico dominatore. 16.28 Questa la classifica delle qualifiche: 1 MaxRed Bull Racing1:10.567 7 2 Lando NORRIS McLaren+0.537 6 3 George RUSSELL Mercedes+0.727 6 4 Alexander ALBON Williams+0.852 8 5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.939 76 Carlos SAINZ Ferrari+1.187 7 7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.313 7 8 Oscar PIASTRI McLaren+1.371 89 CharlesFerrari+2.098 7 10 Logan SARGEANT Williams+6.181 5 16.27

LIVE F1 Olanda: super pole di Verstappen! Poi Norris e Russell. Ferrari, Sainz 6° e Leclerc sbatte La Gazzetta dello Sport

Gara fantasma in Formula 2 a Zandvoort, dove la Sprint in pratica non viene disputata e neutralizzata dopo tre giri dietro a Safety car: che spavento il contatto tra Maini, Boschung e Crawford. Tutto ...Le McLaren insidiano le ambizioni di pole di Verstappen. Per la Ferrari, qualifiche in affano Seguite la caccia alla pole in diretta ...