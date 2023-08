LIVE Canoa velocità | Mondiali 2023 in DIRETTA | finale A per Casadei Tacchini nel C2 500 Finale B per il K2 maschile e femminile

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Gabrielee Carloproveranno a conquistare la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici nellaA di domani, in programma intorno alle 12.00. In questici sono 8 pass in palio per il C2 500. 16.21B sia per il K2 500che per il K2 500. Le due compagini azzurre non sono riuscite a centrare l’assalto all’ultimo atto, in cui in palio c’erano 6 pass olimpici. Assalto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 che slitta così ai prossimi Europei in scena Szeged, Ungheria, l’8 e il 9 maggio 2024. 16.19 L’Italia ha centrato due Finali A in questo pomeriggio. La prima qualificazione all’ultimo atto l’ha ottenuta ...