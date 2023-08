LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Stecchi subito brillante nell’asta! In chiusura la 4×100 con Jacobs

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO E GLI ORARI DI OGGI AIDI: TUTTI GLI AZZURRI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI19.13: Misura superata di mezzo metro da Duplantis 19.13: Molto beneche supera 5.55 al primo tentativo 19.10: Wang, Obiena, Yao, Sasma e Sobera superano 5.55 19.08: Misura di entrata alta, a 5.55, errore per McWhorther 19.05: Questi i protagonisti del gruppo A del tiro del giavellotto del decathlon: 1 2041 AUS Daniel GOLUBOVIC 64.02 57.11 24 2 2579 JPN Yuma MARUYAMA 61.72 57.94 40 3 2263 EST Janek ÕIGLANE 72.46 – 22 4 2116 BRA Jose Fernando FERREIRA SANTANA 71.20 71.20 29 5 2712 NED Rik TAAM 58.87 58.74 23 6 2739 NOR Sander SKOTHEIM 62.11 62.11 11 7 2369 GER Manuel EITEL 62.32 62.32 18 8 2807 PUR ...

Nella penultima giornata di Mondiali grande attesa per le due staffette maschile e femminile nella 4x100. Si parte con la finale dell'asta maschile con Claudio Stecchi, poi Nadia Battocletti nei 5.000.... Dalia Kaddari stabilisce il record nella 4x100 femminile e sogna la medaglia Di: Redazione SardegnaUn doppio appuntamento che può riscrivere la storia dell'italiana, stasera, nelle ...Sportface vi racconterà i Mondiali diin tempo reale con aggiornamenti, cronache, medagliere e risultati aggiornati e molto altro ancora.

Mondiali LIVE: dalle 19 le finali su Sky Sport Sky Sport

Oggi, sabato 26 agosto, è la penultima giornata ai Mondiali di atletica 2023 in corso a Budapest, con diretta streaming tra le 19.00 e le 22.00 su Rainews.it e RaiPlay e in tv su Rai 2, con una ...Non solo la 4x100, oggi sarà giornata di batterie per la 4x400 sia al maschile (dalle 19.30) che al femminile (dalle 19.55). Tra gli uomini l'Italia - impegnata nella seconda batteria con Giamaica, Be ...