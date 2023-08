LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | si avvicina la serata azzurra! Attesa per la 4×100 con Jacobs e Tortu!

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO E GLI ORARI DI OGGI AIDI: TUTTI GLI AZZURRI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI14.08: Warner supera 4.60 al terzo tentativo 14.03: Escono di scena Rooth, Oiglane e neugebauer. Nell’altro due errori per Warner a 4.60 13.58: Anche Williams supera 5.20 13.52: Lepage supera 5.20 al primo tentativo 13.50: 5.10 superato anche da Oiglane, Neugebauer e Williams 13.44: Lepage e Rooth superano 5.10 al primo tentativo 13.40: 5 metri superati da Lepage, Oiglane, Neugebauer e Rooth 13.30: 4.90 superati da Oiglane, Neugebauer, Rooth e Williams 13.16: Tra poco in pedana anche gli atleti del secondo gruppo: 1 Johannes ERM EST 5.05 4.95 17 2 Jose Fernando FERREIRA SANTANA BRA 5.00 4.90 29 3 Yuma MARUYAMA JPN 4.80 ...