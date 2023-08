LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | mattinata con la maratona femminile

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming della ottava giornata deidi Budapest– La presentazione della ottava giornata di Budapest– Tutti gli italiani in gara giorno per giorno – Il calendario deidi Budapest – Tutti gli orari degli azzurri in gara giorno per giorno – Le misure di qualificazione – Le nuove regole introdotte a BudapestBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella ottava giornata di gare del Mondiale dileggeradi Budapest in Ungheria. Penultima giornata molto intensa aidi Budapest con doppia sessione e con un’apertura di impatto con la ...

Nella settima giornata a Budapest la 4x100 maschile con Rigali, Jacobs, Patta e Tortu stacca il pass per la finale (sabato alle 21.40) col miglior tempo in 37''65. In finale anche la 4x100 femminile ...Da non perdere l'appuntamento con la finale: domani - sabato 26 agosto - alle ore 21.40, tuttosu Sky Sport e in streaming su NOW. A giocarsi le medaglie ci saranno anche Usa, Giamaica e ...L'atleta sarda non è riuscita a migliorare il tempo della semifinale, chiudendo al settimo posto (poi sesta per una squalifica) Di: Redazione SardegnaE' settimo posto (poi sesto) nella finale dei 200 metri ai mondiali di Budapest per la cagliaritana Dalia Kaddari. L'atleta sarda si era qualificata con il tempo 22"67, risultato che faceva ben ...

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: miglior tempo per la 4x100, Jacobs e Tortu scatenati! Staffetta donne da sogno, Lyles distante da Bolt OA Sport

Alle 19.25 c’è subito Claudio Stecchi nella finale dell’asta, alle 19.30 e 19.35 le batterie delle due 4x400, alle 20.30 la finale degli 800 uomini, alle 20.50 quella dei 5000 donne con la primatista ...Dalla maratona femminile alle finali delle staffette 4x100 maschile e femminile. Oggi 26 agosto ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023 va in scena la penultima giornata di gare che, in diret ...