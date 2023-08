LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Giovanna Epis vuole stupire nella maratona! Sarà ancora Etiopia contro Kenya?

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO E GLI ORARI DI OGGI AIDI: TUTTI GLI AZZURRI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI7.03: L’ungherese Szabo raggiunge la giapponese in testa alla gara, a pochi metri il gruppone 7.01: Partita la gara ed è subito la giapponese Kaseda a fare l’andatura 7,00: Queste le protagoniste della maratona femminile: Amina BETTICHE ALG 2:28:30 2:28:30 334 Isobel BATT-DOYLE AUS 2:27:54 2:27:54 194 Sarah KLEIN AUS 2:30:10 2:33:51 248 Lisa WEIGHTMAN AUS 2:23:15 2:23:15 72 Julia MAYER AUT 2:30:42 2:30:42 289 Cavaline NAHIMANA BDI 2:30:09 2:33:31 299 Hanne VERBRUGGEN BEL 2:26:32 2:26:32 190 Valdilene DOS SANTOS SILVA BRA 2:32:01 2:37:44 464 Andreia HESSEL BRA 2:34:55 501 Mirela SATURNINO DE ANDRADE BRA 2:38:58 2:42:19 494 ...

Nella settima giornata a Budapest la 4x100 maschile con Rigali, Jacobs, Patta e Tortu stacca il pass per la finale (sabato alle 21.40) col miglior tempo in 37''65. In finale anche la 4x100 femminile. A giocarsi le medaglie ci saranno anche Usa, Giamaica. L'atleta sarda Dalia Kaddari non è riuscita a migliorare il tempo della semifinale, chiudendo al settimo posto (poi sesta per una squalifica) nella finale dei 200 metri ai mondiali di Budapest. L'atleta sarda si era qualificata con il tempo 22"67.

TV E STREAMING - È prevista un'ampia copertura tv per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto, è in onda in diretta integrale su Rai, Sky e Eurosport.