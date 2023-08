LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | è Kenya contro Etiopia davanti | Epis può puntare alla top 10

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO E GLI ORARI DI OGGI AIDI: TUTTI GLI AZZURRI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI8.40. Si staccano Kejeta e Gardadi dal gruppo di testa, restano in otto, Gemechu, Wanjiru, Yehualaw, Gebreslase, Chemtai Salpeter, Chepyego Kaptich, Shankule, Weldu, Cheptegei 8.36: E’ Wanjiru a fare l’andatura al km 28, restano in dieci, Gemechu, Wanjiru, Yehualaw, Gebreslase, Chemtai Salpeter, Chepyego Kaptich, Shankule, Weldu, Kejeta, Gardadi, Cheptegei,16ma a 40? 8.33: Si stacca l’ugandese Cheptegei dal gruppo di testa che resta di 10 elementi 8.32: Al km 26 è la keniana Wanjiru a fare l’andatura, sono 11, ...

... Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio ore 20:30Leggera: Campionati Mondiali 2023 8a ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...La diretta testualedella maratona femminile dei Mondiali dileggera 2023 , in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Archiviate le gare di marcia, il programma su strada lascia spazio ...... Mondiali Budapest 2023: 8a giornata (Sessione serale) 20:30 - Tg2 21:00 -Leggera, ...20 - LO SHOW DEI RECORD - IL MEGLIO DI Italia 1 18:14 - CAMERA CAFE' - LA TAZZA 18:21 - STUDIO APERTO...

Atletica, chi è Roberto Rigali La novità della 4x100 ai Mondiali: l'Italia cambia apripista, sprinter in crescita OA Sport

TV E STREAMING - È prevista un’ampia copertura tv per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto, è in onda in diretta integrale su Rai, Sky e Eurosport ...La staffetta 4×100 dell’Italia vola in finale ai Mondiali di atletica leggera 2023. Il quartetto azzurro – Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu – vince la seconda semifinale in ...