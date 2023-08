LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | c’è subito l’asta con Stecchi! In chiusura la 4×100 con Jacobs

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO E GLI ORARI DI OGGI AIDI: TUTTI GLI AZZURRI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI18.48: C’è grandissima attesa perchè ci attende una serata da sogno con tanti azzurri in finale e qualche possibilità di rimpinguare il bottino già importante di tre medaglie conquistate finora 18.45: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alladella penultima sessione serale del Mondiale di Budapest 15.18: per il momento è tutto, grazie per averci seguito, l’appuntamento è per le 19.05 con la sessione serale della penultima giornata di gare a Budapest. Buon pomeriggio! 15.17: Questa la classifica provvisoria del decathlon dopo 8 prove: 1 Pierce LEPAGE CAN 7477 2 Leo ...