LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | alle 19 00 Stecchi | attesa per la 4×100 con Jacobs e Tortu

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO E GLI ORARI DI OGGI AIDI: TUTTI GLI AZZURRI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI15.18: per il momento è tutto, grazie per averci seguito, l’appuntamento è per le 19.05 con la sessione serale della penultima giornata di gare a Budapest. Buon pomeriggio! 15.17: Questa la classifica provvisoria del decathlon dopo 8 prove: 1 Pierce LEPAGE CAN 7477 2 Leo NEUGEBAUER GER 7282 3 Damian WARNER CAN 7260 4 Lindon VICTOR GRN 7214 5 Harrison WILLIAMS USA 7050 6 Karel TILGA EST 7039 7 Markus ROOTH NOR 6962 8 Johannes ERM EST 6941 9 Janek ÕIGLANE EST 6840 10 Manuel EITEL GER 6731 15.15: Errori per Erm e Warner. Si chiude il salto con l’asta con Lepage in testa 15.11: Due errori per Erm e Warner a 5.00 15.02: ...