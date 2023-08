L' Italia è velocissima anche ai Mondiali È argento nella staffetta 4x100

(Di sabato 26 agosto 2023) AGI - L'è vicecampione del mondo della. Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu sono giunti secondi con 37"62 (seconda prestazionena di sempre) alle spalle degli Stati Uniti, oro in 37"38. Bronzo alla Giamaica (37"76). Gli Stati Uniti sono ritornati dopo quattro anni campioni del mondo della. A conquistare l'oro sulla pista dello stadio 'National Athletics Centre' di Budapest sono stati Christian Coleman, Fred Kerley, Brandon Carnes e il neo campione del mondo dei 100 e 200, Noah Lyles che fermando i crono su 37"38 hanno stabilito la miglior prestazione mondiale stagionale. Eccellente la prestazione del quartettono assemblato, non senza difficoltà nelle scelte tecniche, dal responsabile delle velocità Filippo Di ...

Guardando più nello specifico ai dati più recenti " riferiti al secondo trimestre del 2023 " si può vedere come l'sia abbondantemente sopra la soglia prefissata dalla Ue, con una velocità ...AGI - C'è una giustiziache non si ferma mai, nemmeno d'estate. In tribunale a Milano è la stagione in cui i ... 'Da quanti anni è in' 'Da quasi un anno'. 'Ha una casa'. 'Ho un posto ...... perché questo giardino, già Parco più bello d', vanta una collezione di oltre quaranta ... ma possiamo sbizzarrirci con Passiflora vitifolia , a grandi fiori rosso scarlatto,, 'Panda',...

Mondiali, l'Italia è argento nella staffetta 4x100 AGI - Agenzia Italia

Prima uscita ufficiale per i giallorossi guidati da Ivan Monti. Una sfida che darà sicuramente qualche spunto d'analisi ...Nel finale la squadra di Joseph prova con l’orgoglio a riavvicinarsi, ma Page-Relo è velocissimo ad avventarsi su un pallone perso da Masirewa: lo recupera e segna la meta del definitivo 42-21, con ...