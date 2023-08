BUDAPEST (UNGHERIA) - Dodici anni dopo l'ultima volta l'torna in finale nella staffetta 4x100 ai Mondiali di Busapest grazie al quartetto composto da Rigali, Jacobs, Patta e Tortuhanno realizzato il miglior tempo di qualificazione chiudendo in ......(sebbene vada ricordato come i sudditi di Sua Maestà siano stati estromessi dalla classifica a cinque cerchi per via di una squalifica postuma per doping di Ujah) eieri sera ha spedito l'......sfidaè valsa la medaglia d'argento: "Quando ho tagliato il traguardo ho sentito il cuore esplodere, non riuscivo a stare in piedi e respirare. È stato bellissimo". Leggi anche Meraviglia...

L'Italia che corre, argento show: strepitosa 4x100 azzurra, è seconda con Rigali, Jacobs, Patta e Tortu

