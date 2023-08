L' Italia batte la Spagna e vola ai quarti agli Europei di pallavolo

(Di sabato 26 agosto 2023) AGI - L'è aidi finale deglifemminili di volley. La squadra azzurra allenata da Davide Mazzanti ha battuto a Firenze, davanti a circa 4.000 spettatori, laper 3-0 con i seguenti parziali: 25-23, 25-22, 25-19. Adesso per le azzurre il match che vale la semifinale contro la Francia: la sfida, sempre a Firenze, è in programma martedì 29 agosto.

