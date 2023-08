L' ira della ragazza stuprata a Palermo | Basta giudicarmi | avete rotto

Leggi su agi

(Di sabato 26 agosto 2023) AGI - "Ve lo dico in francese, mi...con cose del tipo ah ma fa i video su tik tok con delle canzoni oscene è normale che poi le succede questo". Lo scrive in una 'storia' su Instagram lada un gruppo di giovanissimi a, reagendo per la prima volta pubblicamente a insinuazioni sui social. "...Me ne dovrei fregare ma non lo dico per me", aggiunge, "più che altro se andate a scrivere cose del genere a ragazze a cui succedono cose come me e fanno post come me potrebbero ammazzarsi. Sapete che significa suicidio'". "Io - conclude la 'storia' in cui definisce "animali" i responsabili dello stupro e chi insinua - rimango me stessa e manco se mi pagate cambio, perciò chiudetevi la boccuccia e continuate a guardarvi le altre tiktoker che si aprono le gambe nei video ...