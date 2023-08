L’inutilità della predica estiva dei prof sugli stupri

(Di sabato 26 agosto 2023) Mancano ancora un paio di settimane alla riapertura delle scuole (menomale), e proprio non si capisce perchée presidi, intesi come categoria media riflessiva, invece di godersi gli scampoli d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Non che altrove sia meglio, se guardiamo alla guerraRussia ... se guardiamo alla guerraRussia contro'Ucraina o a ... D'altra parte quando il senso diprende il sopravvento, si ...... ogni giorno, sofferenza, senso di vuoto e di, nel ... la colpa del disagio dei giovani, replicano in molti, non è...'attenzione e la cura per la crescita dell'umano nella sua ...Una commedia brillante e ricca di doppi sensi in cui Amanda Sandrelli, che porterà in scena una perfetta Lisistrata, riesce ad esaltareviolenza fermando i massacri. Questo grazie ...