Liga 2023 24 | altro ko Siviglia | il Girona si impone 2-1 Pareggio tra Cadice e Almeria

(Di sabato 26 agosto 2023) Terza giornata di/24: Il Granada conquista la prima vittoria stagionale, termina 3-2 contro il Maiorca. Il match viene sbloccato al 12esimo minuto da Rubio, è Prats a ritrovare ilsempre nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, altre tre marcature: Zaragoza subito a segno per il nuovo vantaggio dei padroni di casa, è Uzuni su rigore a firmare la vittoria degli uomini di Lopez. Vana la rete del definitivo 3-2 segnata da Costa all’87esimo. Vittoria anche per ilche si pone in seconda posizione con due successi, perde ancora il, giunto alla terza sconfitta su tre gare giocate. A segno per gli ospiti, Herrera al 16esimo e Garcia al 56esimo, vana la rete dei padroni di casa messa a segno al 46esimo da Gudelj. Frenano sull’1-1e ...

Nel giorno delle sospensioni forzate del presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales , per il bacio rubato alla giocatrice Jenni Hemoroso i giocatori della, la serie spagnola della Serie A, scendono in campo. Quelli del Cadice, prima della partita contro l'Almeria, portando uno striscione a sostegno di Jenni Hermoso con sopra scritto: "Siamo tutti ...I consigli del giorno 27 agostosono dedicati alle gare valida per la seconda giornata del campionato di Serie A e per la terza giornata diDomenica 27 agosto si giocano le gare valide per la seconda giornata di Serie A e ...In Premier League turno casalingo per Arsenal e Manchester United mentre inalle 21.30 da seguire soprattutto Siviglia - Girona. PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 26 AGOSTORisultati ...

Calendario Liga 2023 oggi: orari 26 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming OA Sport

Pari per 1-1 tra Cadice e Almeria nella terza giornata della Liga. Padroni di casa avanti con Hernandez al 59', pari degli ospiti con Kaiky al 95'. Un rosso anche per parte nell'Almeria espulso ...Lo scontro su Luis Rubiales arriva nella Liga, la serie A spagnola: i giocatori del Cadice sono appena scesi in campo, prima della partita contro l’Almeria, portando uno striscione a sostegno di Jenni ...