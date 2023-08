L' Eroica 2023 | il 40% degli iscritti viene dall' estero | anche dallo Swaziland

... a Gaiole in Chianti, ben lontano da ogni confine di aria, terra e mare, significa il primo, grande successo de L'- sottolinea Giancarlo Brocci, ideatore de L'- un evento nato di ...Dopo la 'conquista di Bakhmut' - uno scontro senza senso di mesi e mesi trasformato in leggenda- la narrazione dell' "armata alternativa" non reggeva più la scena, e la mitologia ha mostrato ...... quando - scrive Repubblica in un articolo del 6 febbraio 2018 - il cantautore recitò nel film Caricadi Francesco De Robertis interpretando un soldato palermitano . In una scena Modugno ...

L'Eroica 2023, il 40% degli iscritti viene dall'estero, anche dallo ... Adnkronos

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - L'Eroica, in programma sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre attrae sempre più ciclisti dall'estero: oggi, con le iscrizioni ancora aperte, le statistiche rivelano che l ...Oggi a Torino si è verificato un atto eroico che ha catturato l'attenzione di tutti. Una bambina di soli cinque anni è caduta dal quinto piano di un edificio in via Nizza 389, situato nella periferia ...