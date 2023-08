L’Eroica 2023 | il 40% degli iscritti viene dall’estero | anche dallo Swaziland

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 26 agosto 2023), in programma sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre attrae sempre più ciclisti: oggi, con le iscrizioni ancora aperte, le statistiche rivelano che la quota di stranieri partecipanti continua a crescere: “praticamente il 40 per cento distranieri, a Gaiole in Chianti, ben lontano da ogni confine di aria, terra e mare, significa il primo, grande successo de– sottolinea Giancarlo Brocci, ideatore de– un evento nato di nicchia e diventato ben planetario in un quarto di secolo. Il tutto per condivisione di valori che sembravano antichi, paesani, frutto di nostalgici ricordi di un bambino mai cresciuto. Ne siamo fieri, abbiamo esportato un’idea, abbiamo dimostrato che se non è possibile un altro mondo, di certo è possibile un altro modo di vivere”. Se nel ...