Leonardo Faggian di Nutribullet Treviso fissa gli obiettivi

... c'erano oggi al primo appello il capitano Alessandro Zanelli, i giovani, Francesco Scandiuzzi, David Torresani e due nuovi arrivi, il lungo Andrea Mezzanotte e il centro americano ...... saranno il capitano Alessandro Zanelli, i giovani, Francesco Scandiuzzi, David Torresani e due nuovi arrivi, il lungo Andrea Mezzanotte e il centro americano Pauly Paulicap che ...Esterni: Deishaun Booker (USA) - Ky Bowman (USA) - D'Angelo Harrison (USA) - James Young (USA) - Alessandro Zanelli (Ita) -(Ita) - David Torresani (Ita) Lunghi: Terry Allen (USA) - ...

Treviso Basket, Leonardo Faggian ''Questa nuova squadra mi ... Basketmarche.it

Al via il raduno in casa Nutribullet Treviso dove tra i confermati per la nuova stagione c'è Leonardo Faggian. Il classe 2004 è pronto a lavorare con coach ...NutriBullet Treviso, parla il giovane Faggian: "Spero di poter essere un esempio per altri ragazzi. questa nuova Tvb mi sembra già sul pezzo" | legabasket.it ...