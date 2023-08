AGI - Le allusioni a sfondo sessuale giustificano il licenziamento disciplinare del lavoratore anche se avvengono in un clima di goliardia. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione dei giorni ...Un'analoga decisione è stata adottata a Genova , dove un giudice ha consideratoil licenziamento di un dipendente per commenti denigratori diffusi in una chat. In questo caso, tuttavia, il ...Il datore di lavoro, infatti, non puòi propri dipendenti se non in presenza di una ...il licenziamento è ritorsivo quando si configura come un'ingiusta reazione a un comportamento...

Legittimo licenziare chi fa allusioni sessuali alla collega AGI - Agenzia Italia

Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione secondo cui il clima goliardico non giustifica il comportamento ...Comunicazioni digitali al centro dell’attenzione aziendale; nel vasto scenario delle dinamiche lavorative, i “mi piace”, i messaggi, le emoticon e i post sui social media stanno diventando elementi di ...