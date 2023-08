Poi certo alla guida ci sono io e l'l'ho fatto io, ma come ripeto è abbastanza complicato andare al limite". Lo ha detto Charlesdopo le qualifiche del Gp d'Olanda, che ha terminato ...' Curva - 1 è così complicata ', l'ammissione via radio di Charlesdopo l'ennesimo. Il monegasco ha chiuso in nona posizione a un secondo e mezzo da Max Verstappen, lo spagnolo invece ...riesce a migliorarsi e diventare quarto dietro Verstappen, Russell e Piastri. Verstappen commette unandando in ghiaia mentre Alonso si piazza in terza posizione emntre Bottas è sesto. ...

Leclerc 'errore mio ma per noi è un weekend davvero difficile' Agenzia ANSA

In una sessione di prove complicata dalla pioggia e dagli incidenti, a ridere è ancora il campione del mondo, che chiude davanti a Norris, Russell e il sorprendente Albon. Incidente nel Q3 per il ferr ...ZANDVOORT - Giornata molto amara per Charles Leclerc che, durante le qualifiche del Gran Premio d'Olanda 2023 di Formula 1, finisce contro il muro in pieno Q3. Il monegasco sembrava in grado di poter ...