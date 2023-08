(Di sabato 26 agosto 2023) In attesa del Consiglio di Stato del 29 agosto, che ha congelato l’avvio del campionato del, la società sta lavorando al mercato In attesa del Consiglio di Stato del 29 agosto, che ha congelato l’avvio del campionato del, la società sta lavorando al mercato. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i lombardi sarebbero alla ricerca di un paio di innesti tra centrocampo e difesa: piacedel Lecce e, svincolato dopo l’esperienza col Monza.

... che ha congelato l'avvio del campionato del, la società sta lavorando al mercato In attesa del Consiglio di Stato del 29 agosto, che ha congelato l'avvio del campionato del, la società ......vicino al. In entrata i rossoblù seguirebbero la pista del terzino destro Alessandro Garattoni dal Foggia e terrebbero ancora aperta la porta a un ritorno del centrale difensivo Luca. ...Nelle ultime ore a pensare all'esperto portiere sarebbe stato anche il neopromosso, in Serie ...con l'attaccante Nwankwo Simy della Salernitana e con lo svincolato difensore Luca. © ...

Lecco, Marrone e Berisha obiettivi concreti: le ultime Calcio News 24

In attesa del Consiglio di Stato del 29 agosto, che ha congelato l’avvio del campionato del Lecco, la società sta lavorando al mercato In attesa del ...Il Crotone potrebbe salutare l'estremo difensore ex Catanzaro, in entrata interessa il terzino Alessandro Garattoni ...