Lecce | Voelkerling vola in Olanda | il comunicato ufficiale

(Di sabato 26 agosto 2023) Ildelsulla cessione di Joel Perssonal Vitesse. Tutti i dettagli sull’operazione Di seguito ildelsulla cessione di Joel Perssonal Vitesse.– L’U.S.comunica che, dopo aver raggiunto l’accordo tra le società, il calciatore Joel Perssonè stato autorizzato a raggiungere l’per sottoporsi alle visite mediche di rito per conto del Vitesse. Il calciatore, inizialmente inserito nella lista dei convocati per la trasferta di Firenze, non partirà con la squadra.

Attualità [ 26/08/2023 ]vola in Olanda. Giocherà con il Vitesse Sport Ricerca per: Home Sport Taranto beffato dal Martina: al 91 Langone punisce i rossoblu Taranto beffato dal ...Attualità [ 26/08/2023 ]vola in Olanda. Giocherà con il Vitesse Sport [ 26/08/2023 ] A tavola i santi patroni si festeggiano con "lu jaddhruzzu" Attualità Ricerca per: Home Sport ...Commenta per primo Roberto D'Aversa ha diramato la lista dei convocati per la trasferta dela Firenze: Portieri : Borbei, Brancolini, Falcone. Difensori : Baschirotto, Dermaku, Dorgu, ...

LECCE, VOELKERLING PERSSON AUTORIZZATO A SVOLGERE LE VISITE MEDICHE CON IL VITESSE - Sportmediaset Sport Mediaset

"L'U.S. Lecce comunica che, dopo aver raggiunto l'accordo tra le società, il calciatore Joel Persson Voelkerling è stato autorizzato ...Dopo aver raggiunto l'accordo tra le società, il calciatore Joel Persson Voelkerling è stato autorizzato dal'U.S. Lecce a raggiungere l'Olanda per sottoporsi alle visite mediche di rito per conto del ...