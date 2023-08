Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 26 agosto

(Di sabato 26 agosto 2023) Ledeidi oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principaliin Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente.

Il tutto grazie anche al grande cuore dei volontari romani, con i giovani in prima fila: un po' assenti nelledue settimane di agosto perch a Lisbona per la Gmg, poi sono tornati più carichi di ...... e di tante altre cose, che meglio sarebbe stato non ricevesse tutta la pubblicità venuta per un caso che ha finito, con tutto ciò d'importante che accade nel mondo, per occupare ledei ...E ancora, uso di materiericiclate per realizzare capi d'abbigliamento, che siano prodotti locali e artigianali. Sono alcune delle richieste, in ambito di sostenibilità che arrivano dai clienti ...

Le prime pagine di giovedì 24 agosto 2023 Il Post

Prosegue il viaggio d'agosto di Avvenire in Italia tra i più deboli. Scelte sbagliate e risposte che mancano. Ci sono solo Chiesa, Terzo settore e volontariato ...Messa con il cardinale Stella a Canale d'Agordo, paese natale di Albino Luciani. L'importanza dell'archivio del Papa per tracciarne un bilancio sul magistero nell'analisi di don Dario Vitali ...