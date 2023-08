Le pillole di Polly | recensione di Morti di carta di Alicia Giménez-Bartlett

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 agosto 2023) “Ma perché non la fanno finita una volta per tutte di punzecchiarsi e non si mettono insieme? Questi due si amano, è talmente chiaro”! Questo, almeno, è quello che pensano molti di coloro che assistono ai plateali scambi dialettici tra l’ispettrice Petra Delicado e il viceispettore Fermín Garzón. Eppure, chi li conosce bene sa che il tipo di amore che li unisce non è quello passionale; piuttosto, è l’affetto solido che lega fratello e sorella, per alcuni aspetti ancora più profondo. Ed così che Petra e Fermín, due anime che si pensavano definitivamente votate alla solitudine, hanno rappresentato la fortuna l’uno dell’altra fin dal loro primo incontro, perché si sono donati reciprocamente una famiglia. Ma non è certo questo che interessa al loro capo, il commissario Coronas, che da bravo poliziotto è allergico ad ogni forma di sentimentalismo. Per lui, infatti, il vero punto di forza ...