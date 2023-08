Le ipotesi sulle simpatie filo russe del generale 'contro' Vannacci. E la sua caduta rafforza il nome di Cavo Dragone alla Nato

(Di sabato 26 agosto 2023) IlRobertograzie al suo bestseller continua a far parlare di se, con dichiarazioni e interviste praticamente quotidiane. Ma mentre il caso non accenna a sgonfiarsi si aggiungono dettagli circa il suo ruolo all’interno delle alte sfere delle Forze armate e delle conseguenze della sua(anche se il procedimento disciplinare dovesse ipoteticamente concludersi con un nulla di fatto la carriera di altissimo livello è comunque bruciata). Questa mattina, la ricostruzione fatta da Bruno Vespapagine del Quotidiano Nazionale in certi ambienti non è passata inosservata. Il giornalista scrive infatti cheera sì caduto in disgrazia prima del libro e che pesavano gli scontri con il capo di stato maggiore della Difesa, Giuseppe, ...

Questa mattina, la ricostruzione fatta da Bruno Vespapagine del Quotidiano Nazionale in certi ambienti non è passata inosservata. Il giornalista scrive infatti che Vannacci era sì caduto in ...... ad agosto sono continuate le discussioninovità per le pensioni, sia per uscite anticipate ... E l'attenzione è puntata tanto su novità per uscite anticipate, per cui sono diverse lein ......sono stati presentati i palinsesti della nuova stagione televisiva la maggiore curiosità... Quando andrà in onda lo spin - off del programma di Filippo Biscigliadata e dubbi sul nome ...

Le ipotesi sulle simpatie filo russe del generale "contro" Vannacci. E ... Open

Oggi vi proponiamo un dilemma posto da un lettore del The New York Times Magazine, il quale si chiede come comportarsi al memoriale di un cattivo padre.Le ipotesi sull’incidente Le ipotesi sul tavolo per capire il motivo del crollo del jet Embraer sono molte e finora non hanno trovato un riscontro ufficiale da parte delle autorità russe, sebbene ...