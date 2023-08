Le giocatrici inglesi contro Rubiales | “Ha commesso azioni inaccettabili”

(Di sabato 26 agosto 2023) Il casonon tiene banco solo nelle prime pagine spagnole, ma investe un pò tutto il mondo. Infatti, anche ledella nazionale inglese hanno voluto dire la loro sul comportamento del numero uno della federcalcio spagnola. Questo il comunicato delle: “Ledisono state permesse da un’organizzazione sessista e patriarcale. Un abuso è un abuso e tutti abbiamo visto cosa è successo davvero. Il comportamento di quelli che si credono invincibili non deve essere tollerato e la gente non dovrebbe aver bisogno di essere convinta ad adottare delle misurequalsiasi forma di molestia. Siamo tutti con te, Jenni Hermoso, e con tutte le calciatrici della nazionale spagnola“. SportFace.

Ledella nazionale femminile spagnola in una nota congiunta fanno sapere che non ... Cosa era successo a Sydney Al termine della finale vinta 1 - 0 lo scorso 20 agosto contro le...'Io e il sindacato dellestiamo lavorando affinché atti come quelli a cui abbiamo assistito non restino impuniti, ...era successo a Sydney Al termine della finale vinta 1 - 0 con le......da anni un cammino graduale di investimenti in denaro e ampliamento dei diritti delle... Quel titolo alleè stato indiscutibile, avevano vinto le più forti. Le stesse dinamiche poi si ...

La nazionale femminile spagnola vince la Coppa del Mondo ed entra nella storia battendo l'Inghilterra Vanity Fair Italia

La Juventus è attesa dagli ultimi giorni di Calciomercato estivo. Tanto lavoro per la società bianconera ma possibili partenze ed acquisti, con diversi giocatori che potrebbero lasciare Torino in pres ...Rubiales contesta anche la smentita della giocatrice sul tentativo di sollevare ... Non solo il bacio, ma anche l’esultanza per il successo sull’Inghilterra afferrandosi l’inguine con la regina ...