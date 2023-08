Le due bambine di Caivano vittime di ripetute violenze del branco

Questo il contesto in cui si è protratta, per mesi, violenza ai danni diminorenni,del posto, sottoposte a percosse e abusi sessuali. E sono almeno quindici i giovani sospettati ...E' quanto emerge dalle indagini degli inquirenti sullo stupro di gruppo subito dacuginette inseparabili non ancora tredicenni, forse di solo 10 e 12 anni. A Caivano . Nel napoletano. Stupro, ...... vittime di uno violenza di gruppo a Caivano, secondo cui lo "stile di vita" delleavrebbe favorito il reato.

L'inferno del Parco Verde di Caivano, vittime due bambine di 10 e ...

Dettagli sempre più agghiaccianti quelli che emergono. Farebbero parte del branco alcuni figli di boss della camorra ...Le vittime venivano malmenate e minacciate per tacere. Gli inquirenti passano al setaccio i cellulari sequestrati alla ricerca dei video degli stupri ...