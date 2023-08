Lazio | UFFICIALE | preso un giovane attaccante

(Di sabato 26 agosto 2023) Colpo in prospettiva per la: èl'arrivo di Flavio Sulejmani dal Perugia, l'classe 2006 sarà...

Di seguito tutti gli acquisti ufficiali in Serie A LUKAKU - ROMA, TUTTE LE NEWS LIVE JEAN - DANIEL AKPA AKPRO al MONZA (dallail trasferimento del centrocampista ai brianzoli: arriva ...Calcio 2023 - 2024 EccellenzaSquadra Campus Eur Il Campus EUR conferma l'acquisto del centrocampista Francesco Bergamini, in arrivo dalla W3 Maccarese. Bergamini, classe 1994, era stato vicino alla Boreale dopo l'addio alla ...La nota poi prosegue: 'Il suo talento viene notato dalla, che lo acquista a fine estate 2020. Un mese dopo il debutto in Serie A contro il Cagliari, il 20 ottobre esordisce anche in Champions ...

Era nell'aria anche se adesso è arrivata anche l'ufficialità: Akpa Akpro lascia la Lazio. Il centrocampista saluta la Capitale e passa al Monza di Palladino, a cui serve ora solamente un grande golead ...Monza che, mentre è di scena contro l'Empoli, rende ufficiale l'arrivo di Akpa Akpro: il centrocampista ex Lazio arriva alla corte di Palladino ...