Lazio | malumore Felipe Anderson | il rinnovo non arriva

(Di sabato 26 agosto 2023)è ancora in attesa di uncontrattuale che gli era stato promesso la scorsa primavera e che invece non si e?...

... ne è un esempio recente Maurizio Sarri, che ha fatto filtrare a più riprese il proprioper come si stava svolgendo il mercato della. Per una dinamica del genere, però, una delle ...Il Mago vuole restare alla, ma deve sistemare tutto con i compagni, tra i quali, peraltro, c'è un po' di. Il Corriere dello Sport continua: "Alcuni di loro ci sono rimasti male. Il ...A fare da mediatore Maurizio Sarri , pronto a ricucire lo strappo per il bene della, considerando che anche all'interno del gruppo, le uscite social dello spagnolo hanno creato. ...

Malumore Sarri: tutti i no a Lotito RomaToday

Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...Il responsabile comunicazione della Regione Lazio scelto da Francesco Rocca è anche il cantante di un gruppo di “rock identitario”, e in ...