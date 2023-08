“L’atroce omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo” Un rapimento lungo 762 giorni | Giuseppe Pipitone racconta “Fatti di Mafia”

Mandante di quellastrage'allora vice ministro della ... il tribunale con sede a Madrid, competente per i casi di...... per ricordare la vittima di una violenza, un caso ...processo davanti alla Corte d'Assise vede Padovani imputato per... A novembre la perizia psichiatrica chiesta dalla difesa dirà se'...colposo , recita il faldone che contiene anche'... Dramma alle Terme di Cretone: la morte () di un bimbo di 8 anni

“L’atroce omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo”. Un rapimento lungo 762 giorni: Giuseppe… Il Fatto Quotidiano