Latitante preso in ospedale dopo un intervento al cuore VIDEO

(Di sabato 26 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHa trascorso la sua latitanza, durata ben 17 mesi, in una villa immersa nel verde tra botole e saune, nella zona collinare tra Marano e Quarto, nel Napoletano, il 47enne Luigi Carandente Tartaglia, ritenuto esponente di spicco del clan Orlando – Polverino – Nuvoletta, ammanettato dai Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna mentre era in un letto d’, nel Casertano, reduce da unin quanto afflitto da problemi cardiaci. A darne notizia, ieri, è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha lodato l’operato degli investigatori. I militari dell’arma nella sua dimora non l’avevano mai trovato ma sapevano che era malato die, quindi, monitoravano gli archivi informatici del sistema sanitario nazionale. L’allert è giunto qualche giorno fa, relativamente alla ...