IlPaky torna a far parlare di sé e stavolta rischia una denuncia per vilipendio di corpo dello Stato . Giovedì sera a, durante un concerto, ha incitato il pubblico a saltare urlando: "...... Chance Theper Best Life , Kehlani per Ring , 21 Savage per Bartier Cardi , YG per She Bad ... I Like It , con quelli che saranno i due nomi più importanti della musicacontemporanea " ...Dopo la sua recente uscita musicale dal titolo 'Traidora' in collaborazione con ilYung Pleit, il cui brano ha fatto scalpore, riuscendo a posizionarsi nel mercato ...per la cultura...

Latina / Rapper Paky al Festival Explosive, scatta la denuncia per vilipendio alla Costituzione e alle Forze Armate Temporeale Quotidiano

Da noi a Latina pare che la cosa sia ‘marginale’ o appannaggio ... durante l’Esplosive Festival dopo che dal palco sono arrivati da parte di uno dei rapper ospiti d'eccezione della serata, Paky, ...Come si vede e sente da alcuni video su Tik Tok, prima di una canzone, Paky dice: "Latina, voglio dire solo una cosa: chi non salta adesso è un c... di carabiniere pezzo di m…" ...