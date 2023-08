L’Atalanta si sveglia tardi | 2-1 Frosinone | primo ko stagionale

(Di sabato 26 agosto 2023) L’onda lunga dell’entusiasmo della vittoria alla prima giornata sembra già essersi spento.esce daa testa bassissima dopo essersi dimenticata i primi 45 minuti, svegliendosie incassando la prima sconfittagià alla seconda giornata. Il match dello Stirpe nella 2ª giornata di Serie A si chiude con un amarissimo ko contro la neopromossa. C’è probabilmente margine per classificare l’approccio deltempo tra i peggiori in assoluto nell’era gasperiniana e la dimostrazione pratica arriva dopo cinque di gioco, quando Lookman si fa banalmente soffiare il pallone da Marchizza a centrocampo e Harroui ha margine per percorrere quaranta metri di campo prima di fare l’1-0. Il raddoppio è persino peggio, perché Monterisi sfrutta una dormita colossale di Zapata, Koopmeiners ...

