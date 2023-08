L’Arsenal vuole ingaggiare un imponente difensore centrale per 34 milioni di sterline | rapporto

Leggi su justcalcio

(Di sabato 26 agosto 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.sta cercando di aggiungere qualità in profondità al centro della difesa in questa finestra di mercato estiva e ha identificato una potenziale opzione. William Salbia e Ben White sono stati i difensori centrali titolari preferiti di Mikel Arteta nelle prime due partite di Premier League delin questa stagione, con Gabriel Magalhaes relegato in panchina. Il brasiliano è stato accostato ad un trasferimento in Arabia Saudita nelle ultime settimane e, se dovesse partire, Arteta vorrebbe portare un altro. Anche la perdita del nuovo acquisto Jurrien Timber per un infortunio al ginocchio a lungo ...