L’Arabia non si accontenta solo dei giocatori | la Saudi Pro League vuole compare anche i migliori arbitri

Leggi su sportface

(Di sabato 26 agosto 2023)diventare il miglior campionato del mondo. Non ci sono dubbi su questa volontà del mondota. Per fare ciò non bastano gli acquisti faraonici di cui si è parlato per questa intera sessione di mercato, ma c’è bisognodi altro: l’ultima idea sarebbe quella di comprare. In questo momento sarebbeun’idea quella di chi sta in alto dellaPro: sarebbero stati comunque avviati i contatti con alcuni, Iván Barton, il messicano César Ramos Palazuelos e l’arbitro Mario Escobar, che avrebbero dato tutti la loro disponibilità di massima. I direttori di gara sopra menzionati sono facenti parte della Concacaf (Central America and Caribbean ...