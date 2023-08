L' Aquila riparte dalla cultura | con un cartellone di eventi e aperture fino all' autunno | superando in volata le ricostruzioni ancora in atto che rimarginano le ferite dell' ultimo devastante terremoto

... categoria in cui avrà come vice un'della prima ora come Gabriele Castrianni, che della ... Si, dunque, dando continuità al progetto che mira a formare giocatori dal punto di vista tecnico ......veloce la squadra laziale che con Luis Alberto prova a imbucare in area Immobile ma ... Federico Dionisi della sezione de l'a dirigere Lecce - Lazio , posticipo della prima giornata di ...Sisenza nessun cambio da entrambe le parti. Al 47 Banda per Dorgu che la passa a Ramadami, ... Totale spettatori : 29.081 Arbitro : Dionisi de L'

Viaggio in Abruzzo: L'Aquila riprende il volo Io Donna

A settembre riparte il nuovo anno scolastico e gli addetti saranno costretti di nuovo a consegnare a mano i pasti ...Tutte le parole rilasciate da Luca Pellegrini, ai canali ufficiali della società, dopo il ritorno del terzino romano con l'aquila sul petto ...