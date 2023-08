L' anziano che sparava ai custodi notturni

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 agosto 2023) Un uomo(sessantaquattro anni) va in comune a lamentarsi. Non viene ricevuto. Ieri si reca al depuratore comunale e dice al custode: “Scusi, gli orari di visita? Gentilmente”. Custode: “Il depuratore non è aperto al pubblico”. Uomo: “Il depuratore non è aperto al pubblico”. Uomo: “Ah, non è aperto alla cittadinanza?”. Custode: “No! Da sempre”. L’uomogli spara. Aveva una vecchia rivoltella. Abbiamo ricostruito il percorso dell’arma. Quando Togliatti (ministro della Giustizia) ha ordinato di consegnare tutte le armi che giravano durante la guerra civile, alcuni (tantissimi) ne hanno nascoste in cantina. Quella rivoltella era una. Non aveva più sparato dal 1943, era del nonno dell’. Avvertito, il comune ha subito provveduto insieme alle autorità giudiziarie a ...