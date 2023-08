Lampedusa | sbarchi senza sosta | quasi 4mila in hotspot Il governo studia una nuova stretta

Continuano glidi migranti a. Ieri, 25 agosto, se ne sono registrati tre, con un totale di 1.826 persone. Un record, per numero di soccorsi e per totale di migranti approdati, mai raggiunto prima ...La Prefettura di Agrigento ha già disposto per metà mattinata l'imbarco di 740 migranti in direzione di Porto Empedocle Sono stati 63 gliregistratisi a, nell'arco delle 24 ore, ...8.52 Migranti,record diSono 1.826 i migranti arrivati ieri ain ben 64:è un record per l'isola, per numero di soccorsi e di persone approdate in un giorno. E dalla mezzanotte ci sono ...

Nelle ultime 36 ore a Lampedusa registrati quasi 80 sbarchi. Soccorsi in mare senza sosta e arrivi di migranti anche sulla terraferma.Sono proseguito anche nella notte gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Dalla mezzanotte ci sono stati altri 17 sbarchi con altre 519 persone. All’hotspot di contrada Imbriacola ci sono, adesso, quasi ...