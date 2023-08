L’AI al servizio dell’ambiente | un futuro sostenibile

Leggi su quifinanza

(Di sabato 26 agosto 2023) Di intelligenza artificiale e delle sue possibili applicazioni si parla sempre più spesso, ma il suo utilizzo in campoè, probabilmente, più inesplorato. Dalla riduzione delle emissioni di gas serra alla sorveglianza della biodiversità, passando per la prevenzione degli incendi,sta dimostrando di avere un impatto significativo nella tutela del nostro pianeta. Riduzione delle emissioni: una rivoluzione ambientale con l’intelligenza artificiale Uno degli aspetti più promettenti delè la sua capacità di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra. Secondo una ricerca l’impiego dell’intelligenza artificiale nei settori chiave come acqua, agricoltura, trasporti ed energia potrebbe portare a una diminuzione delle emissioni del 4% entro il 2030. Questo equivarrebbe a una riduzione di emissioni pari alle ...